Dior 男裝創意總監基姆·瓊斯（Kim Jones）正式宣告將與美國塗鴉大神 Kenny Scharf 合作推出2021 DIOR 早秋男裝！延續他與當代藝術前沿創作者兼具力度與創意迸發的靈感對話。

結合普普文化、街頭藝術與科幻小說，擁有絕佳的美學辨識度，肯尼沙爾夫（Kenny Scharf）在1980年代紐約東村的藝術界展露頭角，他以展現野心勃勃的卡通造型藝術裝置與繪畫，以及與藝術圈好友如普普文化藝術家凱斯哈林（Keith Haring）和塗鴉藝術家尚米歇巴斯奇亞 (Jean-Michel Basquiat) 頻繁的合作闖出名號。

沙爾夫趣味橫生與多彩多姿的創作致意未來，同時回顧取材於普普文化與超現實主義等歷史藝術運動。他跨領域多元的創作將普普文化融入於科幻小說的場域。他的影像創作範疇甚廣，從 1987 年華納發行的動畫卡通“摩登原始人”（Jetsons and the Flinstones）到獨眼怪獸、搗蛋怪物或漫遊星際的甜甜圈等。

沙爾夫表示：「對我而言，一個非常重要的創作指導原則是希望我的作品可以突破藝術圈界定的菁英藩籬，從而經由我的作品與大眾普普文化接軌。我個人希冀的理想是以身作則，信守藝術家對於社會的責任，引領大眾藉由體驗創意融入生活的過程，進而感受品質提升的經驗。」從沙爾夫於 1985 年於美國惠特尼雙年展（Whitney Biennal）嶄露頭角以來到他近期展現十足野心、於洛杉磯現代美術館展出地的街頭藝術訪查，沙爾夫持續他年輕且玩味十足的精神耕耘藝術創作。