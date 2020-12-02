葡萄雅百年香氛CLAUS PORTO攜手飯店 推耶誕限定香皂禮盒 19:212020/12/02 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 里斯本頌歌皇家迷你香氛皂禮盒組原價2580元，優惠價2270元（見圖：DAVID ＆ MAISIE Select 提供）。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 葡萄牙百年皇室香氛CLAUS PORTO，以文化與價值奠定133年傳世經典，蔚為歐洲手工頂級香氛皂始祖，適逢耶誕佳節，攜手台北寒舍艾美酒店推出聯名裝置藝術，並打造全台唯一香氛品牌X五星級飯店聖誕樹，以及限定復古手工迷你香氛皂禮盒組原價2380元，優惠價格2094元，里斯本頌歌皇家迷你香氛皂禮盒組原價2580元，優惠價2270元（見圖：DAVID ＆ MAISIE Select 提供）。 #迷你 #禮盒組 #原價 #耶誕 #手工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 舌尖偽出國 寒舍艾美酒店攜手Chloe推聯名下午茶 13:002020/12/01 財經 耶誕新品限量出擊 送禮送到心坎裡 18:432020/12/01 消費 搶耶誕送禮商機！星球工坊推奢華金箔巧克力爆米花 20:532020/12/01 財經 采采食茶耶誕限定茶點 馬卡龍與麋鹿雪人相遇 04:102020/12/02 時尚消費 交換禮物就要「萌」 神旺飯店16款視覺系烘焙商品開賣 15:102020/12/02 生活 日曜天地年終周周快閃1折起 加碼再抽iPhone12 21:112020/12/01 生活 采采食茶耶誕限定麋鹿造型馬卡龍上市 16:352020/11/30 消費 用舌頭採草莓 大苑子「莓好相遇」新鮮回歸 15:122020/12/02 生活 年終最大檔雙12促銷起跑 最狂電商優惠一次抓 11:582020/12/01 科技 投票就能抽獎！年度「台灣最美飯店」票選邁入最後6天 23:272020/12/01 旅遊 時尚熱門新聞 賽琳娜大衣裡沒穿 中門全開辣秀飽滿雙球超惹火 - 名人 - 時尚 170cm辣媽只穿比基尼自拍 狂洩飽滿雙球超惹火曲線 - 名人 - 時尚 馬甲線女神只穿蕾絲小褲裸身趴地 洩雪乳翹臀超惹火 - 名人 - 時尚 昔日童星在家只穿三角小褲 下半身曲線全露辣翻 - 名人 - 時尚 174cm莎朗史東公開超辣私照 腿部全開洩惹火身材 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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