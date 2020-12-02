葡萄牙百年皇室香氛CLAUS PORTO，以文化與價值奠定133年傳世經典，蔚為歐洲手工頂級香氛皂始祖，適逢耶誕佳節，攜手台北寒舍艾美酒店推出聯名裝置藝術，並打造全台唯一香氛品牌X五星級飯店聖誕樹，以及限定復古手工迷你香氛皂禮盒組原價2380元，優惠價格2094元，里斯本頌歌皇家迷你香氛皂禮盒組原價2580元，優惠價2270元（見圖：DAVID ＆ MAISIE Select 提供）。

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