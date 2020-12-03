南韓41歲之名女演員秋瓷炫(추자현)，今年因推出兩部韓劇《阿斯達年代記》及《沒關係，是一家人》而人氣迅速攀升。秋瓷炫近日也受邀登上時尚雜誌封面，大秀白皙裸背，吸引網友的注意。

秋瓷炫過去總以溫柔、婉約的形象示人，但在這次的《THE NEIGHBOR》雜誌形象短片中難得小露性感，只見她除了穿上白色高領無袖針織衫搭配同色系開衩長褲展現氣質外，也完美示範了「下衣失蹤」的長版襯衫穿搭。其中，最吸引觀眾注意的，便是第一套黑色透膚長裙，背部鏤空的設計讓美背一覽無遺再展女神魅力。

秋瓷炫曾在2004年來台，與男星彭于晏合作偶像劇《戀香》而受到台灣粉絲的喜愛，2006年轉戰大陸發展後陸續拍攝了《大旗英雄傳》、《楚留香傳奇》、《回家的誘惑》、《狐仙》、《鐵血英雄路》、《戀上黑天使》、《華麗上班族》、《向幸福奔跑》等片，成功打開亞洲市場。

秋瓷炫也在2015年拍攝《鐵血英雄路》時，與大陸男星于曉光相戀，沒多久便宣布領證，育有一名可愛的兒子。如今回歸韓國影視圈後人氣也扶搖直上，演技備受肯定。