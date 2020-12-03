有「性感小野馬」之稱的南韓女星泫雅，與男友金曉鐘（Dawn）穩定交往4年羨煞旁人，即使她因「血管迷走神經性暈眩」病症加重，金曉鐘依然陪在身邊。泫雅近日再度於個人社交平台上曬出兩人的放閃影片，只穿著浴袍的她大秀火辣好身材，令粉絲們噴鼻血。

隨著一年一度的耶誕節即將到來，泫雅也在IG上曬出家中擺放聖誕樹的照片，並曬出當時的穿搭，只見她除了穿著V領細肩帶洋裝外，還有幾張僅穿著大學棉T與黑色小褲的辣照，加上各種性感姿勢，成功吸引目光。

泫雅沒多久後曬出與男友Dawn在浴室裡玩樂的短片，短片中泫雅穿著一件酒紅色的浴袍對著男友亂灑玫瑰花瓣，但疑似動作太大使浴袍滑落大秀內搭紅色內衣褲與凹凸有致的身材曲線，吸引超過210萬人觀看。

不過，仔細一看才發現原來他們正在為代言的服飾品牌CK拍攝聖誕節限定商品，事後還曬出兩人提前慶祝耶誕節的親密合影，再度閃瞎一票網友，直呼「這對太甜了」、「可惡！每天都在灑狗糧」、「希望他們能恩愛一輩子」引發熱烈討論。