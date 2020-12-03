25歲的大陸女星徐璐因在宮廷劇《甄嬛傳》中飾演女主角甄嬛的妹妹「甄玉嬈」一角走紅，靠著初戀系的甜美臉蛋和纖瘦身材成為新生代女神，深受大票迷喜愛。近日，她在個人微博分享最新的入冬時尚寫真，展現多變的穿衣風格。

身高166厘米的徐璐近日親身示範入冬穿搭，先是換上一套暖色系短版針織毛衣，下身搭配天藍色緊身牛仔褲，大秀逆天的鉛筆腿，她簡化搭上運動鞋，讓整體風格看起來更休閒，也可以配上設計感得分的造型衛衣，一樣簡約卻不失品味。

身高166cm的徐璐近日親身示範入冬穿搭。（圖／摘自微博@徐璐LULU）

在先前的萬聖節，徐璐則換上一套亮橘色寬鬆版毛衣，以俏皮穿搭吸引眾人目光，下身失蹤的穿法成功襯托出她的長腿，搭配上膝下襪及厚底鞋，甜辣魅力破表。

在先前的萬聖節，徐璐則換上一套亮橘色寬鬆版毛衣，以俏皮穿搭吸引眾人目光，下身失蹤的穿法成功襯托出她的長腿。（圖／摘自微博@徐璐LULU）

身材姣好的徐璐幾乎很擅長的色彩搭配，更是超懂穿搭，以獨特的品味晉升廣大少女們的時尚指標，她深知穿搭就是要秀出自己比例最好的部分，因此時不時就能看到她露腿，或是出動緊身牛仔褲耍辣，一次展現出帥氣與甜美感。

徐璐的長腿讓粉絲們看了紛紛大讚：「好美的筷子腿」、「暖暖的璐豆豆」、「我家妞兒真好看的衣服包包都好看真會穿呀」、「你怎麼這麼可愛」，至少粉絲發問：「露腳重新不冷嗎」，她則親自回覆：「室內還好啦不冷」。