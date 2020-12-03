美國24歲超模海莉比伯，自從2018年嫁給知名歌手小賈斯汀後知名度瞬間暴漲，活動、代言不斷。近日海莉比伯受到品牌邀請，在個人社交平台上曬出一系列形象照，火辣的穿搭引起粉絲們的目光。

海莉比伯(Hailey Bieber)承襲了資深演員老爸史蒂芬·鮑德溫(Stephen Baldwin)的優良基因，擁有精緻五官、171cm超模身材，使她一出道就備受矚目，但就在事業發展之際，海莉比伯選擇在22歲時高調嫁給小賈斯汀，從此之後兩人便經常在社群平台上互曬恩愛羨煞旁人，海莉比伯也因此成為家喻戶曉的知名超模。

不過，海莉比伯即使已成為人妻，穿著風格依然火辣，近日公開的一組形象照中，她穿著一件短版白T，配上粉色高腰小褲與藍色的帽子，大方曬出結實的腹肌線條與臀腿曲線，看起來帥氣又性感，吸引超過183萬人按讚，直呼「太辣了」。

另外，海莉比伯上個月與老公小賈斯汀一起度過24歲生日時，也在IG上曬出辣照，照片中的她穿著胸下鏤空的綁帶低胸高衩禮服，大方展現美腿與極致身材，同樣吸引網友熱烈討論紛紛送上祝福。