有「長腿妖精」之稱的南韓女星李聖經，近日在2020 MAMA頒獎典禮上，以韓劇《浪漫醫生金師傅2》與同劇男演員安孝燮一同獲得最佳演員獎，演技備受肯定，他們也因此受邀擔任時尚雜誌的封面人物。

李聖經以模特兒的身份剛出道時，憑著甜美臉蛋、175cm高䠷身材在伸展台上發光發熱，轉戰演藝圈後再憑著自然的演技成功轉型並獲得好評，之前還曾為了拍攝電視劇《女王之花》特別來台，騎著摩托車穿梭在高雄的大街小巷，讓她圈入大票台灣粉絲，後來陸續演出《舉重妖精金福珠》、《浪漫醫生金師傅2》也不錯的超高收視率，使她成唯一線女星。

李聖經近日也拿下最佳演員獎，與同劇演員一同受邀登上雜誌《ELLE》的雜誌封面，在釋出的花絮影片中，李聖經穿著一件吊帶皮革拼接洋裝，V領的設計使她飽滿美胸若隱若現，加上白皙的肌膚與甜美的笑容，電暈一票粉絲。

不過，也有不少網友發現，李聖經所穿的低胸洋裝，與不久前剛發行日語新專輯的太妍對撞。太妍當時也是穿著這套洋裝，拍攝日本知名女性雜誌《anan》的封面。

另外，南韓知名超模張允柱不久前也曾在個人IG上曬出同款造型，辣秀性感半球。網友們看到後紛紛留言「真是三人三種魅力」、「造型師該不會沒衣服可借了吧？」、「張允柱姊姊穿起來超辣」、「都美美的」。