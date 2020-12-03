南韓知名女星宋慧喬，上個月雖低調度過39歲生日，但她也特別登上香港版時尚雜誌《VOGUE》的12月號封面，與粉絲們一同度過今年的最後一個月，而在釋出的照片中，她也難得穿上「透視上衣」秀出曲線，引起網友熱烈討論。

宋慧喬2016年因拍攝夯劇《太陽的後裔》而與男星宋仲基擦出愛的火花，隔年也順利步入禮堂，沒想到美好的婚姻只維持短短一年多便在去年畫下休止符，讓全世界影迷譁然，宋慧喬也趁此機會宣布將休息一段時間不再推出影視作品。

但即使如此，宋慧喬的人氣始終居高不下，活動及代言依然不間斷。她近日先是在個人社群平台上曬出精品「Chaumet」的新一季形象美照，在其中小露性感穿上低胸平口上衣，展示新款項鍊十分吸睛。

宋慧喬昨日(2號)又接著公開為香港版《VOGUE》所拍攝的12月號封面照，照片中她除了帶上可愛的狗女兒入鏡外，其中一套千鳥格西裝外套搭配黑底白點襯衫的造型最為矚目，襯衫薄透的設計使紅色內在美若隱若現，讓粉絲們看了忍不住暴動，直呼「太美了」。