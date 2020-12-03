韓國人氣女團Red Velvet隊長Irene (裴柱現)，出道前就以驚人美貌迅速竄紅，未料今年10月時卻爆出Irene「耍大牌」的事件，震驚整個演藝圈，讓她形象跌入谷底。但Red Velve最小成員Yeri，近日卻在個人社群平台上曬出久違的合體，引起網友熱烈討論。

Irene不久前被一名資深造型師爆料，自己遭到Irene狂罵20分鐘的過程而引發爭議，沒多久Irene便在IG上承認並貼出簡短的道歉啟示後就不再對外說明，雖事後傳出她已向當事人正面道歉，但依然止不住網友怒火，甚至挖出過去她在公開場合中疑似耍大牌的影片，使她形象全毀，暫停所有工作。

不過，Red Velve成員Yeri近日在個人IG上曬出她們工作時的花絮照，只見Yeri穿著胸前鏤空的V領格紋洋裝橫臥在地上，瑟琪、Joy坐在後方擺出可愛的姿勢，一旁的Irene則是拿著兔子雕像一臉高傲的坐在角落。

後來才發現原來這是10月份事件發生時，Red Velve為時尚雜誌《Interview Magazine》預先拍攝的照片，雖不少粉絲看到照片紛紛留言「Irene的美貌還是最吸睛」，但還是有不少網友跳出來表示「現在看到她腦中就會自動浮現耍大牌的樣子」、「這次的化妝師還好嗎？」、「應該沒有人再被罵哭了吧？」。