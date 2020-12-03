34歲大陸女星楊冪擁有甜美精緻的臉蛋及166cm纖瘦身材，加上自然細膩的演技，讓她穩坐「陸劇女神」的寶座，晉升媽媽後依舊維持著逆天曲線，每每登上紅毯都是焦點。近日她現身2020 COSMO時尚盛典活動，更發出一組古堡油畫大片，在最新造型中化身真人版公主耍辣。

楊冪近日參加2020 COSMO時尚盛典之夜，工作室也隨之發出一系列「外場寫真」給粉絲福利，只見照片中，她身著浪漫白色星光裙現身古堡之中，瞬間化身復古又優雅的畫中美人，大秀豐滿的酥胸，就連姣好的S曲線都一次展現。

楊冪近日參加2020 COSMO時尚盛典之夜。（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室）

楊冪身著浪漫白色星光裙現身古堡之中，瞬間化身復古又優雅的畫中美人。（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室）

另一組辣照則是「內場LOOK」，只見進場後，楊冪換上一襲深V露背粉色閃鑽長裙，正面的深V設計完全藏不住邪惡事業線，狂噴簡約優雅氣質，不料一轉身，反面的光滑美背更是吸睛，加上寬版腰封勾勒出纖腰，絕佳比例令人看了目不轉睛。

楊冪換上一襲深V露背粉色閃鑽長裙，正面的深V設計完全藏不住邪惡事業線。（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室）

楊冪的好身材讓粉絲們看了讚嘆不已，忍不住回應：「美艷動人的大美女！」、「楊冪最耐看」、「好絕好好看」、「畫中走出的公主，愛了愛了」、「身材有夠不科學」等。