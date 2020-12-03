adidas不斷突破跑鞋科技，繼與國際太空站(International Space Station)攜手合作成功將BOOST中底送上太空測試後，接續與美國國家航空暨太空總署(NASA)討論合作計畫，透過2024年前將首位女性太空人送上月球的阿提米絲計畫(ARTEMIS)，與國際太空站國家實驗室聯合創造，2020年推出一系列Space Race太空限定跑鞋與運動服飾，宣告adidas跑鞋科技即將引爆太空，期待女太空人登月計畫順利成功！

adidas自NASA ARTEMIS計畫汲取設計靈感，與國際太空站國家實驗室(ISS)聯手推出一系列包含旗艦跑鞋Ultraboost 20、Ultraboost DNA與混血跑鞋ULTRA4D等太空主題限定鞋款，以慶祝登月任務的合作。男款Ultraboost 20主打配色以NASA極具代表性的迷幻藍色貫穿Primeknit+鞋面與鞋身，女款Ultraboost 20則以質感雪白色為主色調，鞋側三線標誌透過反光銀色調凸顯科技感，TPU細節處則搭配以搶眼橘色，打造細緻的視覺對比；經調校的BOOST中底則承襲經典純白設計，給予最佳的回彈反饋；Ultraboost DNA主打配色採用低調內斂的灰色佈滿Primeknit針織鞋面，鞋側三線標與支撐處則運用具金屬質感的銀色呼應，再以橘紅Ultraboost字樣點綴鞋後跟，打造滿滿的星際太空氛圍。

話題不斷的ULTRA4D也迎來ARTEMIS限定配色，將極具太空意象的銀灰色注入Primeknit編織鞋面與經由高科技數據分析打造而成的Futurecraft 4D中底，提供出色的緩震、穩定與支撐性能；搭配內斂的霧銀色鞋側TPU及三線標誌，與後跟橘紅色”ULTRA 4D”字樣點綴細節。全系列鞋款鞋舌分別印有希臘神話中象徵月亮女神(ARTEMIS)的肖像圖樣，鞋墊上則綴有NASA Logo，透過飽富星際意象的配色與太空設計，宣告adidas跑鞋科技前進太空！