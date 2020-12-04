卡娜赫拉的小動物粉絲集合～「卡娜赫拉的小動物希望旅程」將在12/10-01/12在台中中友百貨啟程啦！期間限定店於百貨1F打造6.2米高超大型粉紅兔兔氣球，在門口就能先和粉紅兔兔裝萌拍照，全館各樓層處處都有卡娜赫拉的小動物可愛裝飾和粉絲一起可愛過聖誕！

第一個手刀必拍的當然是1F入口超巨型6.2米高粉紅兔兔大氣球，療癒笑容讓你所有的煩惱通通散去；B2還有帶著魔術帽造型的粉紅兔兔邀請你一起到北歐小屋裡玩耍；B1更打造聖誕樹造型裝置，P助和粉紅兔兔坐在樹叢中對著你傻笑呀；11F則有粉紅兔兔坐在營火前，等你一起在冷冷的冬天中取暖。

期間限定店於百貨1F打造6.2米高超大型粉紅兔兔氣球，在門口就能先和粉紅兔兔裝萌拍照（圖／品牌提供）

不曉得該幫伴侶閨蜜親朋好友買什麼聖誕禮物嗎？期間限定店也推出限定新品，其中20吋全新聖誕造型娃娃一定要收！戴上聖誕帽的粉紅兔兔和麋鹿角P助實在太軟萌，更有實用的2021年超可愛富士山造型年曆，放在辦公桌上還可以當筆筒實用又可愛。

實用的2021年超可愛富士山造型年曆，放在辦公桌上還可以當筆筒實用又可愛。（圖／品牌提供）

期間限定店推百款週邊商品，全新P助與粉紅兔兔「公仔手機殼」、「聖誕系列瀏海貼」、「大頭保溫保冷袋」等絕對是送禮送到心坎裡的好選擇！P助與粉紅兔兔大頭造型超吸睛；趴姿造型公仔手機殼，輕輕一折立馬變身追劇神器，再搭配全新聖誕圖樣行動電源，超萌組合為心情充飽電；居家系列不能錯過造型鬧鐘及聖誕造型瀏海貼，P助與粉紅兔兔變身麋鹿造型可愛程度爆表。