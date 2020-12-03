女星林心如從演出經典瓊瑤劇《還珠格格》中的紫薇後爆紅，至今的她已不在是當時那個甜美的女孩，身兼演員、製作人、人妻、人母，在不同角色奔波的她，依然保有自己的自在從容，44歲的她，跳脫戲劇角色，成就自己，這樣的精神也被許多品牌相中代言，在今年初成為醫美鳳凰電波代言人後，下半年再拿下國際美妝雅詩蘭黛頂級白金系列代言，可以說是豐收的一年。
林心如為了兼顧事業與家庭，現在都得把小孩哄睡後再出門拍戲，平常會使用「白金級黑鑽松露奇蹟修護亮眼精萃」搭配「冰瓷循環金筆」按摩，她談到，早晚都使用，即使熬夜拍戲也不怕。
同樣主打頂級奢華的還有頂級保養La Prairie萊珀妮「鉑金臻稀系列」，以保養工藝為訴求，推出鉑金臻稀乳霜、鉑金臻稀精華、鉑金臻稀眼霜、鉑金臻稀眼部精華、鉑金星燦臻稀精華、鉑金臻稀前導精華。頂級芳療DARPHIN則在年末推出24K金燦粉紅光護膚饗宴，即日起至31日止，臨櫃或線上預約後，繳交預約金500元，預約金可全額折抵商品，即可享專屬護膚時段，再贈芳香潔淨調理膏3ml。
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