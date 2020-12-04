南韓足球選手宋鍾國一家，因演出韓國實境節目《爸爸去哪兒》而爆紅，他當年只有7歲的女兒宋智雅，如今已13歲國小畢業，媽媽朴妍秀近日在個人社群平台上曬出女兒的近況，超長的美腿令網友們相當驚艷。

宋鍾國過去曾入選進去南韓國家足球隊擔任球員，並在實境節目《爸爸去哪兒》中與女星朴妍秀大秀婚後生活，兩人所養育的一雙兒女，宋智雅和宋智旭姐弟檔更是受到觀眾喜愛。不過，這個幸福的家庭在2018年宋鍾國出軌後便畫下句點，朴妍秀忍痛離婚帶著兩名孩子離開。

但即使如此，朴妍秀依然透過IG與粉絲們持續分享姊弟倆的生活。朴妍秀近日便在網路上公開了宋智雅的近況，只見她穿著蓬袖造型毛衣搭配牛仔褲及過膝靴，看起來腿部超級修長，朴妍秀也在文章中加入關鍵字「#身高163」，令網友看了直呼「天哪！已經這麼高了」。

朴妍秀其實在不久前也曾多次曬出宋智雅的照片，清新的氣質與出眾的美貌同樣相當吸睛，加上一雙大長腿都讓大家忍不住大讚「小女孩長大了」、「可以演電視劇了」。