泰國新生代女演員平采娜·樂維瑟派布恩，2010年因演出純愛電影《初戀那件小事》「小嵐」一角而紅遍全亞洲。平采娜近日出席新電影記者會時，以一襲帥氣的西裝套裝現身，內搭的低胸上衣立即成為全場的焦點。

平采娜擁有精緻的臉孔與一雙水靈大眼，10年前出道時便在洗髮精廣告中獲得觀眾注意，隨後在2010年上映的電影《初戀那件小事》中，飾演勇敢追求愛情由醜小鴨變身天鵝的女高中生「小嵐」，，清純模樣電暈一票粉絲，讓她因此有了「國民初戀」的封號並奠定泰國女神地位。

平采娜本月3日推出新電影《迷人的誘騙》，在前幾日的新片記者會上，她穿著一件黑白格紋的套裝出席，但仔細一看才發現內搭同款上衣不僅面料些微透視，領口深V的設計更讓她豐滿的上圍一覽無遺，吸引超過21萬人按讚。

但這也不是她第一次小露性感，平采娜前幾日才在IG上曬出她為內衣品牌所代言的形象照，照片中的她將西裝外套脫一半，大秀凹凸有致的曲線與結實的腹肌，同樣引起網友熱烈討論。