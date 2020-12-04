香奈兒女士從不在意個人創作，迎合世俗喜好於否。COCO CRUSH正是此宣言的見證，「愛，始於愛己」，此關於魅力之故事始於香奈兒女士叛逆宣言：「我不在意你怎麼看我，我根本不在乎。」以此的精神香奈兒女士用珠寶自由搭配不隨波逐流，展現自我風格。

CHANEL將品牌包袋上的菱格紋元素，延伸至COCO CRUSH 珠寶系列上，運用精緻的金雕創作出一系列運用菱格紋圖騰交織的戒指及手環。而後，更注入了香奈兒女士最鍾愛的寶石－鑽石，及品牌獨創18K BEIGE米色金，陸續推出以不同K金或搭配鑽石鑲嵌的各式寬、窄版戒指、手環及耳環與耳扣，為COCO CRUSH系列注入豐富17種日常風格搭配樣貌。

五枚窄版戒指既可分別配戴於指上，亦可層疊戴在一、二或三指。5是香奈兒女士（全名Gabrielle Bonheur Chanel）的幸運數字，Bonheur在法語中亦代表「幸運」。一如法國戲劇大師皮耶·高乃依在300年前所言：「幸運能夠帶來至高的成就。」(圖/品牌提供)

雙C代表著雙重的幸運，一如COCO CRUSH的英文字母縮寫，以及香奈兒的雙C標誌，數字「2」對於香奈兒而言，也具有幸運符般的神奇魔力。米西亞（Misia）送給香奈兒女士的兩座雄鹿雕塑，象徵自由前行及優雅跨越障礙力量，便是一例。搭配二款不同材質的金色項鍊，帶來改變命運的幸運能量。(圖/品牌提供)

香奈兒女士在巴爾森賽馬場的日子裡，激發了她對於馬術的熱愛。在此，她觀察到為使騎士坐騎時減少摩擦阻力且更為舒適，騎師的夾克及馬鞍廣泛地運用菱格紋設計。爾後，她開始將獨樹一格的菱格紋圖案大膽運用於她的設計之中，香奈兒女士的菱格紋篇章也就此展開… 菱格紋成為CHANEL重要的經典元素之一，以其純粹的線條，穿梭於CHANEL品牌的世界，旗下的高級珠寶、服裝、2.55包、鞋履及彩妝品…等皆可見其蹤影，並成為品牌恆久的經典代表。

一種從不打算過著循規蹈矩的生活所啟發的精神和行為。在同側耳朵配戴兩款不同的耳環，向香奈兒女士追求自由、特立獨行的態度致敬。(圖/品牌提供)

如同荷西‧瑪利亞‧賽特（José Maria Sert）、米西亞和露西（原名Roussadana Mdivani，來自喬治亞的雕刻家）的組合，Trio戒指形成名副其實的三人組合象徵。

香奈兒女士曾說，「我喜愛米色，因為它如此自然，而且它總是如此時尚。」米色為她鍾愛的色彩之一，也是優雅與低調奢華的象徵。CHANEL以米色詮釋珍貴的金，運用獨家的合金技術為18K金創造出全新Beige米色金色彩，為品牌增添獨特光彩。