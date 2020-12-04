南韓超人氣網紅Somi (崔素美)，以高挑的身材與不科學的「水蛇腰」電暈一票男粉絲，在網路上狂吸152萬人追蹤。崔素美近日在個人社群平台上曬出一系列對著鏡子自拍的照片及影片，再度令網友看得直噴鼻血。

崔素美過去曾是網拍模特兒出身，憑著美豔的外表與170cm的身型在網路上大受歡迎，因此有了「真人版娜美」、「網拍女神」等封號。後來成立個人服飾品牌「glander」後便專心當老闆娘，積極在網路上更新商品並在IG上分享火辣的穿搭照。

崔素美的穿搭風格一向敢露、敢穿，對自己的身材要求也十分嚴格，日前她先是在IG上曬出穿著短版貼身針織衣搭配灰色休閒褲的影片，對著鏡子檢視身材確保展示新款比基尼時身材沒問題，火辣的曲線吸引8萬人按讚轉發。

崔素美過幾天再曬出穿著花朵圖騰的比基尼照片，同樣秀出性感的S曲線與川字腹肌，加上一張超近自拍辣秀飽滿雙峰，讓網友們忍不住暴動，直呼「身材太辣了」、「比基尼不是重點」、「這讓人晚上看了怎麼睡」。