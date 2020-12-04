來自LA的人氣開架彩妝品牌Milani，從尚未進駐台灣市場時，已有許多美妝Youtuber們自掏腰包網路購入，開箱分享「堪稱此生摯愛的玫瑰腮紅」、及「閃到沒朋友的打亮餅」，也讓Milani成為美妝愛用者的海外代購清單首選。今年7月在台上市後，旗下許多明星商品，如定妝噴霧、底妝、唇彩等，旋即成為美妝討論版最熱焦點。

其中默默賣到缺貨、並且擄獲眾多美妝Youtuber芳心的產品，在毫無推廣宣傳的情形下，竟然在屈臣氏賣到架上全空！這黑馬就是Milani必羨收藏六色眼采 #110 Partner in Crime，美妝Youtuber天花板Catie 、知名美妝部落客少女人妻、人氣Youtuber鴨鴨都曾在影片中使用過，許多對眼影盤嗅覺敏銳地消費者都已默默購入，也使得屈臣氏架上總是看不見它的蹤跡，屈臣氏線上購物也經常處於庫存極少警訊狀態！

Milani必羨收藏六色眼采 #110 Partner in Crime。（圖／品牌提供）

Milani必羨收藏六色眼采之所以會默默賣到缺貨，除了不飛粉易上手、顯色好暈染、持久不掉色等優點外，還被粉絲們譽為「再手殘都不出錯」的首選，全盤霧面大地色系，彷彿是精品咖啡的六款特調一般，由淺至深、經典百搭、零廢色，單擦暈染疊擦都能輕易打造高質感妝容。搭配Milani眼影底霜讓眼影更顯色，從上妝到深夜都一樣深邃，持久不積線。

今年因為疫情緣故，再美的臉蛋走在街上也需要口罩保護，放眼望去，街上都是一雙雙行走移動的眼睛，戴口罩時就用眼部妝容來展現魅力吧。隨著季節轉換，妝容的色調也隨之更替，Milani必羨收藏六色眼采同系列的初冬應景楓葉南瓜 (130 Burning Desire) 及浪漫冬日乾燥玫瑰 (140 Rosy Revenge) 兩大人氣色系，便是適合入手的眼影盤最佳選擇。

Milani必羨收藏六色眼采 #130 Burning Desire 楓葉南瓜。（圖／品牌提供）

Milani必羨收藏六色眼采 #140 Rosy Revenge 乾燥玫瑰 。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2020/12/17

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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