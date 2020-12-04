36歲台灣女星許瑋甯以台美混血臉蛋、167cm身高受矚目，擁有4分之一義大利血統的她五官精緻、身材姣好，從模特兒出道後轉戰成功戲劇圈，深受大票粉絲喜愛。近日，許瑋甯在個人IG發出一組火辣露肚寫真，美照一曝光立刻引發熱議。

許瑋甯身材標準偏瘦，可說是人人羨慕的仙女體型，照片中，許瑋甯穿上一套 Chanel 格紋短上衣，繞脖的肩帶完美襯托出她骨感上半身，媲美肚兜的性感設計看起來相當吸睛，厚實的白色布料配上深色格紋意外俏皮。

許瑋甯大方以中空穿搭秀出明顯的川字腹肌，屬於相當考驗身材的穿法，既大膽又前衛，讓粉絲們看了紛紛留言回應：「太美了！我生氣」、「編個雷鬼頭吧」、「這套超美」、「神美」、「女神」、「腹肌太辣了」等。

許瑋甯今年4月因拍攝夯劇《誰是被害者》演出獲極大迴響，該劇已火熱宣布將籌備第二季，隨後許瑋甯更走出舒適圈，大膽挑戰舞台劇《我的大老婆》，從小螢幕到大螢幕再到真實的舞台，全力開拓演藝事業。