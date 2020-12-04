南韓新人女團aespa，11月一出道便掀起熱議，因為她們除了是SM娛樂睽違6年推出的女團外，成員私下的一舉一動也被網友一一挖出。aespa近日透過社群平台曬出每個成員的私人照片，其中來自大陸的寧寧(Ningning)，性感的穿搭及坐姿立即吸引注意。

aespa是由2名韓籍成員Karina、Winter，加上1名日籍成員Giselle與1名大陸籍成員寧寧所組成的4人女團，10月底於官方IG帳號帳陸續公開成員資料並推出單曲MV後，便接連爆出MV抄襲、成員Giselle出道前就會抽菸、喝酒等醜聞，雖SM娛樂立即採取行動警告造謠者，但依然阻止不了網友熱烈討論，使aespa一下子便登上各大熱搜版面。

即使如此，aespa的官方IG帳號依然吸引超過145萬人追蹤，可見高人氣。而在近日更新的近況中，寧寧曬出一張個人照片，只見她穿著綠色鏤空針織毛衣，以「下衣失蹤」的穿搭方式搭配過膝長靴，坐在地上秀出「絕對領域」享用餅乾。

粉絲們看了紛紛留言「寶貝太辣了」、「真性感，但有穿褲子嗎？」、「又酷又性感的寧寧」、「照片真好看」。