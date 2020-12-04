韓國女星克拉拉(Clara/李成敏)，一出道便以天使臉孔、魔鬼身材而聞名。但近日受到新冠肺炎疫情影響，克拉拉已長達半年沒參加公開行程，直到最近才低調飛往大陸開工，並在社群平台上曬出外出的照片，火辣的貼身短裙吸引網友的目光。

克拉拉近日低調從韓國飛往大陸，為接下來的戲劇作品做準備，而她先是在幾日前於IG上曬出與武術老師習武的側拍影片，令粉絲們相當期待她的新作品。

今日(4日)下午再於微博上更新近況，只見她穿著一件十分貼身的灰色長裙，辣秀苦練多時的S曲線與俏臀，裙襬側邊高衩的設計直逼腿根，搭配透視長靴，使筆直長腿一覽無疑相當性感，粉絲們看了忍不住留言「哇~~這逆天長腿加身材，真讓人羨慕」、「姊姊真是越來越美了」、「我的嗎呀這腿長有1米8吧」。

克拉拉近日赴大陸拍戲，私服穿搭秀曲線。（圖／微博@ClaraLee克拉拉）

克拉拉2004年自網路美女照片競賽中獲得第一名後逐漸在網路上累積人氣，經過兩年的時間才正式進入演藝圈，陸續在《童顏美女》、《拜託了，機長》、《急診男女》、《大力女子都奉順》等韓劇中露面，後來轉向大陸發展也在《情聖》、《胖子行動隊》、《沉默的證人》等電影中獲得不錯的成績，加上她經常透過社群平台曬出辣照，使她粉絲遍及大陸各地，人氣迅速攀升。