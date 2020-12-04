英國時裝設計師 Stella McCartney 近期推出了一系列限量版圖案T恤，靈感來自McCartney A 至 Z宣言和2021春季系列。誕生於隔離期間，品牌與26位全球藝術家合作，將品牌DNA的圖譜和未來發展的藍圖變為現實，其中7位藝術家的作品就變成T恤上的圖案。

Stella McCartney表示：「McCartney A 至Z 宣言反映了我們是誰，以及我們想要成為誰，而這些設計獨特的T恤正好體現了這一點。它們是我們的Stella價值觀，由我親自選擇的26位藝術家通過視覺語言展現出來。創造美麗而珍貴，值得珍藏的單品，也是我們回饋全球熱愛品牌的族群的一種方式，同時也與此次活動的初衷一致。」

每位藝術家各自選擇了一個和他們的價值觀所一致的環保公益目標，為他們所在的地區的人們或是自然環境的改善謀取福利。這些組織包括：創造字母A的 Rashid Johnson 所選擇的「the 14+ foundation」；創造字母E的 Cindy Sherman 所選擇的「Planned Parenthood」; 創造字母G的 George Condo 所選擇的「Conservation International」; 創造字母K的 Jeff Koons，所選擇的「International Centre for Missing & Exploited Children」; 創造字母O的 Olafur (指定慈善機構待定) ；創造字母S的 Hajime Sorayama 所選擇的「Medecins Sns Frontieres Japan」；創造字母X的 Ed Ruscha 所選擇的「Mojave Desert Land Trust Seed Bank」。

限量版T恤將被編號為1到30，由可再生更新的物料包裝。延續Stella 剛柔並濟的品牌基因，限量版T恤提供男女同款的款型，包括S、M、L三個尺寸。每款作品僅生產了30件限量版有機棉T恤，利潤將捐贈予每位藝術家所選擇的慈善機構。