日本27歲寫真女星似鳥沙也加，以逆齡童顏與火辣身材在網路上小有名氣，加上她經常於社群平台上曬出各種「深夜福利照」，吸引超過97萬人追蹤。似鳥沙也加近日在IG上曬出工作側拍，超透視的服裝造型令網友看得直噴鼻血。

即使現在天氣越來越冷，似鳥沙也加私下的穿搭還是一樣性感火辣，在前幾日公開的照片中，她先是曬出穿著短版毛衣搭配黑色小褲的辣照，吸引粉絲們瘋狂轉發。

似鳥沙也加昨日(3日)再度曬出照片，只見她疑似為了工作穿著一件全身透明的塑料上衣及短裙，內搭黑色內衣、小褲及火辣曲線一覽無疑，尺度爆表令網友忍不住暴動留言「太性感了」、「天氣冷了別穿那麼辣」、「我要噴鼻血了」成功製造話題。

來自福岡的似鳥沙也加，擁有一雙水汪汪電眼睛及豐滿G罩杯，在網路上靠著大尺度的性感辣照迅速竄紅打開知名度。2018年由網路模特兒轉戰寫真界後，她更以凹凸有致的火辣身材成功在各大周刊上露出，還因此獲得「福岡の天然真珠」的封號，人氣不斷攀升。