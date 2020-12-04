36歲大陸女星唐嫣以姣好外貌及精緻臉蛋走紅，一連在多部夯劇中嶄露頭角，近期更在古裝戲《燕雲台》中演繹歷史上著名的遼國蕭太后，與佘詩曼、竇驍、經超等人合作演出，讓她再度躍升話題女王。近日，唐嫣現身2020 COSMO時尚盛典活動，更穿上透視裙展現性感身材，新造型一曝光立刻驚艷眾人。

唐嫣近日身穿 Georges Hobeika 2020秋冬高定禮服出席參加2020 COSMO時尚盛典之夜，只見照片中，她以風格大氣的星曜寶石裙展現強大氣場，除了​前短後長的精緻裙擺設計，更以幾何線條水鑽勾勒出網狀的透視效果，打造出漸層造型，大秀逆天曲線十分亮眼。

唐嫣穿上透視裙展現性感身材，新造型一曝光立刻驚艷眾人。（圖／摘自微博@唐嫣工作室 ）

粉絲們看了唐嫣的美照紛紛回應：「糖糖今晚的紅毯造型，我已經被美哭了」、「像把銀河穿在了身上」、「噴鼻血」、「狀態滿分～」、「好像迪士尼在逃公主」、「很大氣的一套造型」等。

除了前短後長的精緻裙擺設計，更以幾何線條水鑽勾勒出網狀的透視效果。（圖／摘自微博@唐嫣工作室 ）

唐嫣也在貼文中寫下：「無懼時間，時尚無懼，和老朋友時尚COSMO相聚的愉快一天」。私下的唐嫣熱愛經營家庭生活，她和男星羅晉在2018年結婚，夫妻倆低調育有一女，一家人生活甜蜜溫馨，可說是演藝圈中的模範夫妻。