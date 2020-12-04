賀軍翔今(4)日在電影「趙子龍」上映後與電視劇「天巡者」殺青後的首次受法國品牌Bell & Ross柏萊士邀請公開亮相，賀軍翔以經典都會及街頭酷玩兩種不同的風格造型來詮釋Bell & Ross新品，但被問到女兒時便顯得「爸」氣外露。

近期忙於戲劇「天巡者」的宣傳與在剛上映的電影「趙子龍」中擔綱主角的賀軍翔，除了身為一個敬業的演員外，也同時擔任愛家好爸爸的角色，除了工作之外，生活重心都在家庭上，之前賀軍翔因萬聖節在家中曬女兒，大女兒多種造型打扮都被賀軍翔拍下分享到社群，愛女心切的他，現在連花費都會想到要省錢，控制物質慾望只為了給女兒存教育基金，但為了女兒花錢卻不手軟，準備聖誕節送出腳踏車

都會探索者賀軍翔 注重生活節奏與時間觀念 如同BR05計時腕錶 分秒掌握 精準專業。(圖/品牌提供)

賀軍翔在「天巡者」出演鍾馗，在時裝搭配上就認為Bell & Ross柏萊士BR01 Cyber Skull很適合這角色，它以啞黑陶瓷打造的錶殼與骷髏機芯剛好配上劇中造型，而BR01以隱形戰機的靈感融入錶款設計概念，藍寶石水晶玻璃錶鏡與底蓋讓骷髏彷彿懸浮於錶盤中央，隱藏於藝術象徵下的動偶機芯使骷髏下巴能微妙開合，且骷髏頭有趨吉避凶之意，賀軍翔戴上它後讚不絕口，幫女兒存錢也先暫拋一邊直說「很可以」，似乎對這款手錶的造型也心動了。

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Bell &Ross 非凡極致的創意時間美學。(圖/品牌提供)

賀軍翔現在擁有多重身分，自認為身處在現代繁忙的世代中，時常與時間競賽奔跑，多變的生活與情境中需要不時切換，在較正式的場合會以經典休閒的西裝搭配BR05計時腕錶，彰顯俐落專業的形象；在平常的生活則會穿著較具有街頭休閒感的服裝，戴上前衛藝術潮流感十足的BR01 Cyber Skull限量腕錶，點綴突顯整體風格，更能完美呈現出個人特色與魅力。