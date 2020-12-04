27歲大陸女星喬欣以電視劇《歡樂頌》一炮而紅，自然演技配上一張甜美清新的臉蛋，療癒系氣質讓她的人氣持續爆棚。近日，喬欣登上時尚雜誌《Grazia紅秀》封面，透過知名攝影師范欣的鏡頭記錄一系列深秋氛圍穿搭。

喬欣近日在個人微博曬出一組深秋落葉寫真，她先套上深V款針織毛衣搭配牛仔褲，小露香肩示範專屬秋季的性感穿法，一身針織毛衣​給人溫柔的女人味，可以當上衣更可以當外套，是實穿性非常強的百搭單品，超推薦大家入手。

27歲大陸女星喬欣以電視劇《歡樂頌》一炮而紅，自然演技配上一張甜美清新的臉蛋，療癒系氣質讓她的人氣持續爆棚。（圖／摘自微博@乔欣Bridgette ）

另一套不可錯過的穿搭是藍色大衣！喬欣以今年度很夯的沉穩藍色，搭配上充滿青春活力感的黃色毛衣，帶來滿滿的秋日氣息，整體造型溫柔又隨性，很適合大家學起來當作日常穿搭範本。

另一套不可錯過的穿搭是藍色大衣！（圖／摘自微博@乔欣Bridgette ）

只見喬欣行走在滿是落葉的西湖畔，完美詮釋慵懶自然的秋日落葉大片，粉絲們看了也紛紛大讚：「喬寶貝的這顏太好看」、「好溫柔」、「喬妹女神」、「喜歡她的穿衣風格」、「可愛而甜美」等。