國內眼鏡品牌KOBAYASHI小林眼鏡正式宣布與深受大小朋友喜愛的寶可夢推出全新聯名鏡架！全系列集結5大人氣角色做為鏡架主角，從框面到鏡腳都藏有可愛的設計小巧思，絕對會讓喜愛寶可夢的粉絲們捲起一波收藏熱潮。

此次聯名合作不只有人氣王皮卡丘，更有伊布、傑尼龜、小火龍及妙蛙種子的蹤影，一次讓5隻人氣角色通通躍上鏡架設計，並推出了動漫款與典藏款兩個系列，動漫款為舒適休閒的TR材質，鏡腳外側選用了該角色的代表色，內側則以滿滿的角色圖案來呈現，天天配戴都能有好心情。

皮卡丘剪影、閃電及精靈球都療癒融入鏡架設計。（圖／品牌提供）

此次聯名推出了動漫款與典藏款兩個系列。（圖／品牌提供）

而典藏款，相較於休閒的TR鏡架，特別選用能表現流線美感的金屬材質，將寶可夢元素藏在鏡架細節裡，完美打造出專屬大人感的可愛！組合包含聯名鏡架、聯名鏡盒、聯名拭鏡布加鏡片，聯名商品為期間限定，數量有限售完為止。

阿樂完美化身成寶可夢女主角小霞，以可愛的側邊馬尾完美示範俏皮活潑感。（圖／品牌提供）

此波聯名特別找來知名實況主阿樂拍攝形象照，阿樂完美化身成寶可夢女主角小霞，以可愛的側邊馬尾搭配上舒適休閒的TR材質鏡架，完美示範俏皮活潑感，而另一套造型則以一身青春日系風格搭配金屬質感鏡架，除了增添時髦感，更展現出甜美風格，讓日常穿搭輕鬆吸引眾人的目光。