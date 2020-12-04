百貨周年慶與雙11才剛結束，雙12緊接登場，日本平價服飾品牌GU將於12/7起至12/13於GU網路商店獨家舉辦「1212年終狂歡節」活動，精選多款熱門冬季保暖單品推出限定優惠價，更可享有大學T或極暖上衣買一送一的超好康優惠。

近期氣溫驟降，擁有一件時尚又實穿的外套是出門必備！其中激推外出穿搭保暖性十足的「羊毛混紡大衣」可搭配在各種造型中，長版和衣領的設計可讓身形看起來更纖細修長，這次推出6折優惠，只要1,212元即可入手！而機能性與時尚感兼具的「HEAT PADDED夾層外套」系列，保暖又防潑水的設計更是濕冷冬季的必備單品，同樣推出限定優惠價1,212元，讓消費者以更划算價格入手高CP值單品。

激推外出穿搭保暖性十足的「羊毛混紡大衣」可搭配在各種造型中，長版和衣領的設計可讓身形看起來更纖細修長。（圖／品牌提供）

為慶祝《哈利波特－神秘的魔法石》電影上映20周年，GU推出「哈利波特」聯名系列。以復古懷舊為主題，設計靈感來自早期《哈利波特》電影海報風格，加入「分類帽」、霍格華茲宿舍徽章等粉絲熱愛的必備元素，全系列包含SWEAT休閒上衣、居家服、襪子及小包等單品。

GU推出「哈利波特」聯名系列。以復古懷舊為主題，設計靈感來自早期《哈利波特》電影海報風格。（圖／品牌提供）

全系列包含SWEAT休閒上衣、居家服、襪子及小包等單品。（圖／品牌提供）

近期遊戲迷們最關注的大事非「PlayStation 5」上市莫屬！GU去年推出即受到不少玩家關注的「PlayStation」聯名系列將再次回歸。以「Play Comfortable」為概念，融合「PlayStation」初代經典商標設計「△ ○ × □」，推出雙面織紋寬版上衣、連帽上衣和襪子。