嬌蘭KISSKISS法式之吻絲霧霜感脣膏，1350元。（嬌蘭提供）

嬌蘭紅寶之吻高訂脣膏燦紅金蜂限量套組，1萬1200元。（嬌蘭提供）

嬌蘭紅寶之吻高訂脣膏彩殼(燦紅金蜂限量版)，1350元。（嬌蘭提供）

M‧A‧C性感脣力豐脣釉，1000元。（M‧A‧C提供）

M‧A‧C VIVA GLAM薇拉葛蘭系列脣膏，770元（不扣除成本全額捐贈）。（M‧A‧C提供）

時尚脣色相繼登場，搶攻耶誕派對妝點需求，嬌蘭KISSKISS法式之吻絲霧霜感脣膏發表全新15色，就連新年限定的「紅寶之吻燦紅金蜂限定典藏套組」也搶先曝光，讓美妝迷一次搜集限定包裝。

嬌蘭以品牌象徵燦紅金蜂做為點綴，象徵從巴黎香榭麗舍大道68號振翅飛翔，打造紅寶之吻燦紅金蜂限定典藏套組，限量65組吸引消費者預購，其中明星色號＃214胭脂留香，與情人節符碼相映，帶有愛情的隱喻，也被譽為傳情色號，上市後勢必成為秒殺款。

彩妝權威M·A·C則推性感唇力豐脣釉打造豐滿嘟嘟脣， 訴求不需要醫美也可以透過彩妝打造視覺豐盈感，此外，M·A·C彩妝創辦人Frank Toskan及Frank Angelo在1994年創立薇拉葛蘭基金會，26年來透過公益義賣脣膏方式提供愛滋病友醫療與生活資源協助，近年關懷視角從愛滋延伸至性別平權， 本月推出薇拉葛蘭脣膏，所得全額不扣除成本捐予相關單位。