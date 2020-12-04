一年一度UNIQLO and JW ANDERSON節日時尚配件系列將於12/11（五）火熱上市！UNIQLO與JW ANDERSON自2017年秋冬開始合作，以UNIQLO高品質機能性面料結合JW ANDERSON倫敦時尚設計，本季靈感為「英國度假小屋」，想像在假期裡前往倫敦郊外小屋，度過悠閒美好的時光。

以英國冬季經典的菱格紋、蜂窩狀與活潑撞色為圖案基底，搭配JW ANDERSON活潑設計與標誌性LOGO，以混紡毛線編織技術融合HEATTECH保暖科技布料，打造親膚柔軟的觸感。

以英國冬季經典的菱格紋、蜂窩狀與活潑撞色為圖案基底，搭配JW ANDERSON活潑設計與標誌性LOGO。（圖／品牌提供）

全系列商品共20款，包含男/女/童針織帽、針織手套、脖圍、襪子，以英倫經典設計搭配UNIQLO創新HEATTECH保暖科技布料，繽紛花色選擇與千元有找的親民價格，堪稱佳節贈禮的最佳選擇。

全系列商品共20款，包含男/女/童針織帽、針織手套、脖圍、襪子。（圖／品牌提供）

北愛爾蘭設計師Jonathan Anderson於2008年正式創立服飾品牌JW ANDERSON，其推出的配件系列很快地就受到眾人注目，讓這個新興品牌得以在2008年正式躍上倫敦時裝周。首季系列的成功，讓Anderson獲得了眾多好評和商業上的成功，Anderson也因此被認為是倫敦最創新和最具前瞻性的品牌之一。