最歡樂溫馨的耶誕節即將到來，今年新光三越分別在北中南三店推出「永續共生」、「最萌聯名」、「2D世界」、「許願成真」4種不同風格的耶誕朝聖地，不管是喜歡時尚簡約風、可愛破表的寶可夢、還是喜歡2D手繪文青風的打卡控都能一次滿足！

台北信義新天地引領「時尚」等於「環保」風潮，以「永續共生」為概念打造「耶誕奇幻之森」，包括：17米高的「希望之樹」就是用5萬個玻璃瓶及寶特瓶（1.5噸）重生所打造，樹上逾3,000片微光之葉則透過玻璃再生混合椰子纖維片片拼湊而成，樹旁有4米高的長頸鹿、大象巨型雪白動物，搭配整個香堤大道超過30萬顆長達320公尺的銀河燈海更顯浪漫。

台北信義新天地推出超狂的17米高的「希望之樹」，搭配香堤大道超過30萬顆長達320公尺的銀河燈海超浪漫。（圖／品牌提供）

台北南西店與台北捷運公司再度聯手打造「Wishes come true 心中山X南西許願季」，以許願為主題打造10米高耶誕樹，搭配400顆銀白色與湖水藍色的耶誕球打造白色瀑布，同時台北南西店ㄧ館「光之舞廣場」更提供民眾在巨幅LED施放煙火給心中最愛的那個人！

「Wishes come true 心中山X南西許願季」以10米高耶誕樹，搭配400顆銀白色與湖水藍色的耶誕球打造白色瀑布。（圖／品牌提供）

台中中港店則打造全台獨一無二的「寶可夢的遊園盛會」，高達6公尺耶誕版巨型皮卡丘、寶可夢旋轉木馬耶誕樹、摩天輪及精靈球熱氣球四大打卡熱點，廣場外逾萬顆LED燈的120米星空長廊，可愛又迷人的遊樂園吸引親子及寶可夢粉絲前來朝聖。

「寶可夢的遊園盛會」有高達6公尺耶誕版巨型皮卡丘、寶可夢旋轉木馬耶誕樹、摩天輪及精靈球熱氣球。（圖／品牌提供）

台南新天地推出全台首創2D超現實的耶誕景點，讓人一踏進去彷彿掉進2D世界中的「Walking In White 白色耶誕」，不論是10米高的麋鹿耶誕樹，還是漫步在法式異國街道上的歐式花店、禮品店、香氛店、書店等，都讓人彷彿置身歐洲異國的夢幻街道，是台南年度必拍夯點！