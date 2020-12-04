蕭邦（CHOPARD）的Red Carpet紅地毯系列高級珠寶，向來是好萊塢女星走星光紅毯的最愛，今年全新紅毯系列珠寶登場，蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）以「大自然」為師，將繁花似錦的盎然春意，以及鳥獸蟲魚的奔放活力融入珠寶設計當中，為迎接美好的2021年揭開序幕。
蕭邦的Red Carpet紅地毯系列自從參與第60屆坎城影展以來，每年都會按照當年度電影節的屆數，推出同等數量的珠寶，今年為坎城影展第73屆，蕭邦也推出73件作品，在此疫情延燒全球之際，仍如數推出等量的珠寶作品，且融入珠寶雕塑、鈦金屬鑲嵌等30多項工藝技術，質量俱佳，充分展現品牌的實力。
代表春天來臨的花朵，成為今年Red Carpet珠寶的重要元素，以各色珠寶鑲嵌成花圈項鍊、手環和鳶尾花耳環，披掛在女人的身上，另外貓熊、天鵝、紅鶴、花豹、錦鯉、虎鯨等可愛動物，也化身為珠寶成為女人的珍藏，栩栩如生的盎然生氣，藉此頌讚大自然之美。
值得一提的是，蕭邦秉持著地球環保與人道精神，主張倡議「可永續發展的奢侈產業之旅」（Voyage vers un Luxe Durable），珠寶作品皆以符合公平採礦、倫理道德標準的貴金屬打造，就連蕭邦為坎城影展打造的金棕櫚獎座，也以公平採礦黃金和水晶鑄成，讓珠寶不僅浪漫唯美，也擁有高尚的道德情操。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。