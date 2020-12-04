蕭邦（CHOPARD）的Red Carpet紅地毯系列高級珠寶，向來是好萊塢女星走星光紅毯的最愛，今年全新紅毯系列珠寶登場，蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）以「大自然」為師，將繁花似錦的盎然春意，以及鳥獸蟲魚的奔放活力融入珠寶設計當中，為迎接美好的2021年揭開序幕。

蕭邦的Red Carpet紅地毯系列高級珠寶取材自大自然，充滿豐沛的生命力。（CHOPARD提供）

蕭邦的Red Carpet紅地毯系列自從參與第60屆坎城影展以來，每年都會按照當年度電影節的屆數，推出同等數量的珠寶，今年為坎城影展第73屆，蕭邦也推出73件作品，在此疫情延燒全球之際，仍如數推出等量的珠寶作品，且融入珠寶雕塑、鈦金屬鑲嵌等30多項工藝技術，質量俱佳，充分展現品牌的實力。

蕭邦Red Carpet花朵項鍊，以鈦金屬鑲嵌沙弗萊石、碧璽、粉紅剛玉、祖母綠、月光石等，充滿繁花似錦的春意。（CHOPARD提供）

代表春天來臨的花朵，成為今年Red Carpet珠寶的重要元素，以各色珠寶鑲嵌成花圈項鍊、手環和鳶尾花耳環，披掛在女人的身上，另外貓熊、天鵝、紅鶴、花豹、錦鯉、虎鯨等可愛動物，也化身為珠寶成為女人的珍藏，栩栩如生的盎然生氣，藉此頌讚大自然之美。

蕭邦Red Carpet項鍊，以鈦金屬鑲嵌23.76克拉黑色蛋白石、13.74克拉拓帕石、13.99克拉碧璽等，猶如神秘的海洋生物。（CHOPARD提供）

值得一提的是，蕭邦秉持著地球環保與人道精神，主張倡議「可永續發展的奢侈產業之旅」（Voyage vers un Luxe Durable），珠寶作品皆以符合公平採礦、倫理道德標準的貴金屬打造，就連蕭邦為坎城影展打造的金棕櫚獎座，也以公平採礦黃金和水晶鑄成，讓珠寶不僅浪漫唯美，也擁有高尚的道德情操。

蕭邦Red Carpet錦鯉項鍊，以白金鑲嵌紅寶石、彩色剛玉、海水藍寶石等。（CHOPARD提供）

蕭邦Red Carpet花豹戒指，以公平採礦認證黃金鑲嵌彩寶，主石為黑蛋白石。（CHOPARD提供）

蕭邦Red Carpet天鵝戒指，天鵝儷影成雙，幸福破表。（CHOPARD提供）