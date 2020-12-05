美國30歲知名女演員瑞秋布羅斯納安(Rachel Brosnahan)，日前因在影集《漫才梅索太太》中飾演女主角米琪·麥瑟爾而爆紅。近日她受邀登上時尚雜誌《COSMOPOLITAN》及《S》的封面，展現曼妙好身材，吸引網友的目光。

瑞秋布羅斯納安出道時憑著精緻五官與一雙電死人的藍眼睛受到注意，2013年演出電影《美麗魔物》後逐漸打開知名度，陸續在影集《花邊教主》、《紙牌屋》、《勁爆女子監獄》、《黑名單》、《漫才梅索太太》及電影《絕命救援》、《愛國者行動》中參與演出，並在2018年獲得金球獎喜劇類最佳女主角獎，演技備受肯定。她也將在12月推出新電影《我是你的女人》(I'm Your Woman)令粉絲們期待。

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瑞秋布羅斯納安近日為了宣傳，陸續登上雜誌封面，她的個人社群平台上先是公開多張為德國版時尚雜誌《COSMOPOLITAN》所拍攝的美照，只見她穿著綠色oversize的西裝外套及長褲，裡面疑似沒穿辣秀東西半球，十分性感。

網路近日再釋出她為另一本雜誌《S》的一系列照片，其中最受到矚目的，莫過於她穿著一件V到肚臍的吊帶綁帶洋裝，再度秀出性感半球與身材曲線，網友看了直呼「太美了」。