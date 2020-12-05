南韓超狂辣媽網紅ohttomom(오또맘)，以甜美的笑容與火辣的身材，在網路上吸引超過81萬人追蹤。她近日在個人社群平台上，為自家推出的性感服飾宣傳，並拍攝一段抖音短片，火辣的穿搭與舞姿，令網友忍不住暴動。

Ohttomom除了外表亮麗外，天身衣架子的170cm高䠷身材，使她在網路上很快就受到注意，加上她經常在IG上分享穿搭「福利照」及短片，大方秀出凹凸有致的身材曲線，讓她人氣快速飆升，努力經營的網路服飾品牌也漸漸打開知名度。

Ohttomom近日在釋出的影片中，穿著自家網路服飾品牌所推出的蕾絲透膚短裙，配上可愛的貓耳頭飾，跟著音樂扭腰擺臀，而胸口挖空的設計，使美胸弧線若影若現相當性感。

Ohttomom不久前也曾在IG上，曬出穿著草裙及椰子殼熱舞的畫面，只見她隨著音樂擺動性感的水蛇腰及火辣的S曲線，同樣電得粉絲直噴鼻血，引來超過63萬人觀看轉發，紛紛留言「身材太好了」、「天哪！晚上看這個哪睡得著」引發話題。