24歲大陸女星林允（Jelly Lin）以周星馳電影《美人魚》走紅，外貌清純搭配上169cm高挑身材，讓她一出道就拿下女主角「珊珊」一角，晉升超夯星女郎，演藝事業頗受看好。近日，林允在微博上曬出一組美人魚穿搭，在攝影師的鏡頭下，化身真人版美人魚。

近日，林允身穿一襲裸色系魚鱗花瓣裙亮相活動，美背以透視設計營造高級感，背影及豐滿的曲線都相當引人遐想，加上眼下點綴上眼淚形狀的亮鑽，讓她的側顏看起來十分清純，搭配上精緻的耳環和戒指，為整體造型添加優雅溫柔感。

林允身穿一襲裸色系魚鱗花瓣裙亮相活動，美背以透視設計營造高級感。（圖／摘自微博@林允Jelly）

寫真中，只見她穿上這套人魚眼淚鱗片裙現身海邊，站在海岸礁石感受海風，活脫脫像是一條初登陸地的小人魚，完美展現屬於24歲少女的美麗與清純。

寫真中，林允更穿上這套人魚眼淚鱗片裙現身海邊。（圖／摘自微博@林允Jelly）

林允天生擁有一張高級臉，不僅風格可甜可鹽，舉手投足更散發濃濃女人味，讓網友看了紛紛回應：「小允她怎麼可以這麼美啊，這個海邊大片真的是絕美​」、「好像人魚公主回到海邊哦」、「林允也太仙了吧」、「真美人魚上岸了」、「時尚表現力滿分」、「人魚公主出逃照」等。