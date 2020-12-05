24歲美國女星千黛亞（Zendaya）以《蜘蛛人：返校日》中女主角「蜜雪兒」紅遍全球，不僅擁有178cm姣好身材，更以男女通殺的中性氣質圈粉無數。近日，千黛亞受邀登上時尚雜誌《ESSENCE》的封面，單披皮草就上陣大秀美胸。

千黛先前登上時尚雜誌《ESSENCE》擔任50週年特別封面人物，她在公開的照片中大方秀出結實的身材曲線及腹肌線條，成功吸引網友們的目光，她依序換上多套前衛造型向標誌性的「第一位黑人超模」Donyale Luna 致敬。

在寫真中，她先是穿上皮草毛衣，以深V設計大方秀出緊緻美胸，隨後更穿上全套黑色網狀緊身衣，連體衣內大膽透出內搭的黑色及小熱褲，最後則是以平口上衣襯托超有料的上圍，渾圓的雙峰讓人看了噴鼻血。

千黛亞透過電視影集《舞動青春》爆紅後人氣水漲船高，不僅演技自然，她私下的時尚感更是備受肯定，一系列寫真讓不少粉絲們看了直呼「辣翻了」、「千黛亞好時髦」、「不愧是女王」、「好辣」、「太性感」等。