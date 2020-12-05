32歲俄羅斯籍女星安妮因烏克蘭及俄羅斯混血臉孔走紅，精緻的娃娃臉配上172cm身高，讓她陸續接下不少戲劇、綜藝節目邀約，近日，她登上節目《小明星大跟班》大跳鋼管舞，並透過社群平台PO出上節目演出的片段，讓粉絲們看了大飽眼福。

安妮最近參加《小明星大跟班》節目，只見她身上只穿著亮色系的性感金色Bra登場，辣度媲美內衣及迷你小褲，深V的剪裁大方讓北半球見客，火辣高腰褲則襯托出逆天美腿，在扭腰擺臀的同時，緊緻水蛇腰更狂洩絕美腹肌，惹火畫面讓眾人鼻血狂噴。

安妮除了亮眼外型，精湛的舞蹈實力更令人看了嘖嘖稱奇，直呼：「再一次被你電翻」、「讚嘆安妮太厲害了」、「太正了」、「我真的忘記呼吸」、「太瘦了吧」、「真的身材很棒」、「安妮好辣」等。

安妮18歲時赴日本就讀於早稻田大學大傳系，曾擔任NHK外景主播，隨後來台灣就讀文化大學戲劇系研究所，靠著流利中文主持節目《就愛台灣味》，前幾年更成功考取到丙級中餐廚師執照。