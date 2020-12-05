30歲南韓知名女星潤娥，以精緻臉蛋與清新氣質圈粉無數，從女團「少女時代」出道後就成為一線女星，近年則積極進軍戲劇圈發展，她將在本月11日推出全新電視劇《Hush》，更為戲剪去一頭浪漫長髮，一度引起熱議。近日，她在官方IG上PO出一系列禮服寫真，火辣造型再度美出新高度。

在近日公開的寫真中，潤娥穿著一件大紅色平口禮服，正面大方秀出白皙直角肩，搭配上項鍊襯托出鎖骨線，酥胸前的黑影看起來格外性感，女人味十足的照片一曝光瞬間引發廣大討論，讓粉絲們看了超驚喜，紛紛狂讚：「逆天美貌太正」、「女神無誤」、「身材真的好好」、「最美的姐姐」等。

這組俏皮的婚紗寫真其實是潤娥和 PANDORA 合作的形象照，只見她當時還以招牌的飄逸長直髮入鏡，除了女神風格的紅色禮服，她更換上暖色系的卡其針織衫，演繹冬季的日常氣質穿搭。

近年不少韓星都愛上透過YouTube分享日常，順便跟粉絲們拉近距離，潤娥在上個月也開通官方YouTube頻道「Yoona's So Wonderful Day」，不藏私與大家分享私生活，才剛開創短短不到一週時間就突破9萬多人訂閱。