Salvatore Ferragamo本系列融合了精湛工藝和迷人色彩。受好萊塢電影導演Alfred Hitchcock亞佛烈德·希區考克電影的啟發，品牌創意總監Paul Andrew為男、女性打造了一個繽紛多色的亮麗衣櫥。

Paul Andrew表示：「今年春天因為疫情關係我待在家裡，重新觀看了多部經典的希區考克電影，尤其是《豔賊Marnie》、《鳥The Birds》和《迷魂記Vertigo》。過去，看那些電影一直感覺就像置身在一個超現實而陌生的世界中，但在這段期間觀看它們卻有所不同。它們感覺就像『現實生活』，因為『現實生活』本身竟也如同電影般變得如此不真實且超乎想像。而本系列也是向Alfred Hitchcock亞佛烈德·希區考克致敬，體現了《迷魂記Vertigo》中獨特與超現實的色彩飽和度。」

女裝和男裝的色彩都充滿了活力。（圖／品牌提供）

女裝和男裝的色彩都充滿了活力：包括電影《鳥The Birds》中女主角所穿著的經典綠色Hedren Green、電影《迷魂記Vertigo》中所出現的淡紫色Vertigo Mauve、龍蝦慕斯色Lobster Mousse等。它們與海鷗灰Gull Grey及棕褐色完美地相互搭配。

為平衡本系列較高的色彩飽和度，因此刻意選用較輕盈、富有柔韌性的面料製作。（圖／品牌提供

服裝重點包括男性的斜紋工作服、女性的納帕領連身褲、黃色針織洋裝。無論納帕皮、小羊皮還是薄紗，為女性量身訂製的服裝都具有明顯的比例感，並方便於活動。為平衡本系列較高的色彩飽和度，因此刻意選用較輕盈、富有柔韌性的面料製作。

新尺寸的Studio包、新款Trifolio系列提包以及一款靈感發想來自於希區柯克電影《豔賊Marnie》中的關鍵場景。（圖／品牌提供）

工匠的技術展現包含手工刺繡的羽毛及手工紡紗的裙子。而在技術的創新上則呈現於立體而醒目的泡泡紗、再生布料所製作的洋裝和一種新款可持續羊毛與馬海毛混紡製成的外套。包款包括新尺寸的Studio包、新款Trifolio系列提包以及一款靈感發想來自於希區柯克電影《豔賊Marnie》中的關鍵場景所設計的全新包款。