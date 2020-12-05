時序來到立冬，天氣漸漸轉涼，浪漫的氛圍在空氣裡蔓延升溫，接踵而至的節日、派對還有約會，都讓穿搭在這個季節顯得格外重要；不僅要能展現出自己的風格，更要在細節裡別出心裁，才能在人群中掌握焦點。

時而摩登現代時而古典爛漫，風格多變的洋裝絕對是應付年底大小活動的首選，像是受到古希臘哲學精神的啟發的希臘時裝品牌Costarellos，設計師擅長結合波西米亞風的自由爛漫，以簡約線條搭配精緻細節，打造富饒地中海情調的時尚洋裝；V型胸線、燈籠袖、分量感十足的垂墜裙襬，20秋冬系列設計師在輪廓與剪裁上延續一貫浪漫的風格，並運用綢緞、蕾絲、紡紗…等布料搭配刺繡工藝呈現出宛如高訂細膩質感。

設計師擅長結合波西米亞風的自由爛漫，以簡約線條搭配精緻細節，打造富饒地中海情調的時尚洋裝。（圖／品牌提供）

在社群上討論度居高不下的JW Anderson 棒球帽包絕對是今年要納入收藏的包款，從19秋冬亮相之後，今年更繼續推出不同顏色以及大小變化的款式，富有創意跳脫框架的設計，任誰都會忍不住多看一眼。

在社群上討論度居高不下的JW Anderson 棒球帽包絕對是今年要納入收藏的包款。（圖／品牌提供）

年底穿梭在各式各樣的派對和聚會，有一雙時髦又實穿的鞋子才能襯托最自信迷人的高度！來自英國的MALONE SOULIERS以完美的比例、精緻的細節以及優美的線條深受眾多好萊塢女星的愛戴，除了優雅迷人的輪廓，MALONE SOULIERS對於鞋型結構以及人體工學更是講究，每一雙MALONE SOULIERS都在設計師嚴謹的把關之下，讓鞋跟確實地落在中心的比例位置上，以維持身體的平衡，年底就需要這樣一雙既時尚又舒適耐穿的美鞋帶你征服大大小小場合。