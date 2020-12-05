義大利時尚品牌 Prada 將與 Adidas 合作推出新一代鞋款！先前 Prada 將其獨特的視角帶入 Adidas 經典設計，以卓越工藝重釋永恆經典之作Superstar，而在下一階段，Adidas 將其專業技術帶入 Prada，為 Luna Rossa Prada Pirelli 帆船團隊所打造具有創新技術的 A+P LUNA ROSSA 21運動鞋。

專為帆船運動而設計的 A+P LUNA ROSSA 21 以新型 AC75 Luna Rossa 帆船的設計及經典 Prada 和 Adidas 運動鞋為設計靈感。共同聚焦於卓越體育傳承及運動員需求的考量，A+P LUNA ROSSA 21 鞋履的廓形具有流暢的外觀及輕盈的重量，猶如身體的自然延伸，即使赤腳穿著亦能提供自然穩定性。Luna Rossa Prada Pirelli團隊運動員將於比賽中穿著機能性版本，並提供舒適及日常版本於指定零售管道販售。

A+P LUNA ROSSA 21 鞋面以高性能再生材質 PRIMEGREEN 搭配具疏水性(Hydrophobe)材質E-TPU (熱塑性聚氨酯)所製成的外殼，提供靈活、透氣及防水性能以保護運動鞋，並採用符合人體工學的鞋舌及柔軟穿孔合成麂皮內底突出其鞋履的航海性能。

鞋面以高性能再生材質 PRIMEGREEN 搭配具疏水性(Hydrophobe)材質E-TPU (熱塑性聚氨酯)製成外殼。（圖／品牌提供）

此外，A+P LUNA ROSSA 21 鞋履還特別採用穿孔 BOOST 中底及包裹式外底為運動員提供更高的保護性、耐用性及靈活度，特製的鞋帶於底部設計較窄，可幫助運動員快速繫綁，並於頂部加寬，防止鞋帶於比賽中鬆開。A+P LUNA ROSSA 21運動鞋包裝於簡潔設計的聯名鞋盒，內盒附有一個訂製的防水鞋袋。

專為帆船運動而設計的 A+P LUNA ROSSA 21 以新型 AC75 Luna Rossa 帆船的設計及經典 Prada 和 Adidas 運動鞋為設計靈感。（圖／品牌提供）

美洲杯帆船賽 (America’s Cup) 堪稱世界上最古老的體育賽事。Prada 贊助的Luna Rossa帆船團隊已參加美洲杯多餘20年；以創新和精密技術先驅Adidas 也參與美洲杯帆船賽，於2005年至2007年期間成立了一組挑戰隊伍。