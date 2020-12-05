根據IDC國際數據資訊最新預測，2020年全球穿戴式裝置出貨量上看4億部，比起2019的出貨量，成長率高達14.5%，疫情使得人們更加重視自身健康情況。智慧穿戴裝置領導品牌Garmin特別推出全新萬元以下的 Venu Sq GPS智慧腕錶，滿足全天候健康監測需求，同時將時尚輕鬆融入日常生活。

Garmin Venu Sq GPS智慧腕錶採用1.3吋方型康寧玻璃觸控螢幕，重量僅37.6g，並提供石墨黑、白砂玫瑰金、藏青藍、深碳灰、純白香檳金和淺灰紫等六款豐富配色，超輕量多彩外型滿足消費者日常搭配需求。

石墨黑、白砂玫瑰金、藏青藍、深碳灰、純白香檳金和淺灰紫等六款豐富配色，超輕量多彩外型滿足消費者日常搭配需求。（圖／品牌提供）

Venu Sq 智慧模式下擁有長達6天的超長電池續航力，支援全天候健康監測，透過心率、血氧飽和濃度、壓力指數、睡眠狀態、身體能量指數、呼吸速率、月經週期及水分補充等持續性監測，讓錶主清楚掌握生理狀態，進而更有效率的安排自身作息，養成健康生活習慣。

支援全天候健康監測，透過心率、血氧飽和濃度、壓力指數、睡眠狀態、身體能量指數、呼吸速率、月經週期及水分補充等持續性監測。（圖／品牌提供）

內建超過20種室內外運動模式，並可以透過Garmin Connect App 為自己量身打造如心肺、瑜珈、肌力等個人訓練計畫，隨時隨地展開專屬訓練。Garmin Venu Sq內建悠遊卡&Garmin Pay行動支付，能輕鬆完成購物付款，同時推出音樂版，提供第三方音樂串流平台KKBOX、Spotify、myMusic音樂播放，滿足全方位智慧生活應用。