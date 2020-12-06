28歲大陸女星古力娜扎因出演古裝劇《軒轅劍之天之痕》中小雪一角一炮而紅，出道早期被稱為「新疆維納斯」 及 「北影校花」 ，姣好臉蛋深受大票粉絲喜愛，更與迪麗熱巴、佟麗婭、熱依扎並列「新疆4美」。近日，娜扎出席新劇《無與倫比的美麗》的開機大典，她以一套黑白撞色套裝出席，狂噴成熟優雅的女性魅力。

照片中，可見娜扎穿上小香風白色長版大衣，內搭一件黑色低領口的毛衣及深色緊身褲，以黑白撞色搭法穿出經典的簡約風格，大衣看起來相當厚實有份量，針織的布料頗有貴氣感，加上領口處巧妙點綴上毛邊和珍珠，雖然低調卻又亮點，以經典的色彩搭配展現女人味。

娜扎穿上小香風白色長版大衣，內搭一件黑色低領口的毛衣及深色緊身褲，以黑白撞色搭法穿出經典的簡約風格。（圖／摘自微博@娜扎工作室）

古力娜扎擁有立體五官及精緻小V臉，加上纖瘦身材，穿衣風格多變可說是穿什麼都好看的天生衣架子，但在髮型上，她也下苦工梳了一頭低髮髻，以帥氣的中性造型顯現出明星風采，讓粉絲們看了直呼：「娜扎愛了」、「太美」、「真的好精緻」、「是不是又瘦了」等。

古力娜扎擁有立體五官及精緻小V臉，加上纖瘦身材，穿衣風格多變可說是穿什麼都好看的天生衣架子。（圖／摘自微博@娜扎工作室）

在都市情感劇《無與倫比的美麗》中，由古力娜扎和陳曉合作主演，她在這部作品中飾演北漂女青年「余佳恩」，再次挑戰職場女強人角色，而同劇陣容更有美胸女神柳岩及陳小紜特別出演，令粉絲們都十分期待。