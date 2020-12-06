南韓超人氣女星潤娥，日前接受韓國版時尚雜誌《Marie Claire》邀請，拍攝一系列美照，驚人的美貌與清新氣質電得粉絲神魂顛倒。但近日卻被網友發現潤娥身上所穿的裸色網紗斜肩禮服，竟與Angelababy及韓素希尷尬撞衫。

12月號的《Marie Claire》雜誌封面照中，潤娥化身溫柔小姊姊，穿上杏色V領針織上衣與細肩帶洋裝展現迷人魅力，而其中一套裸底黑紗斜肩禮服最是吸睛，因為這件禮服不僅讓潤娥看起來仙氣爆棚，露出香肩與鎖骨的設計也使她散發出致命女人味。但在這幾日網路上公開的側拍照中，卻被眼尖網友發現怎麼越看越眼熟。

原來這件由知名澳洲時尚設計師 Alex Perry，所設計的2019早春系列作品，早在2018年9月就被大陸女星Angelababy在一場汽車活動中所穿過，在當時還引起不小的討論。

Angelababy2018年穿著澳州設計師Alex Perry，所設計的2019早春禮服出席活動。（圖／audi.cn）

今年6月，被封為「最美小三」的女星韓素希，同樣也穿著這套斜肩禮服出席百想藝術大賞。

韓素希在今年6月的百賞藝術大賞上，以斜肩禮服優雅現身。（圖／ohmynews、일간스포츠）

沒想到連兩撞後，潤娥依然穿上這件禮服拍攝，雖三位女星穿起來各有不同風味，但除了Angelababy以外，韓素希與潤娥的妝容及造型都太過相似，令網友忍不住吐槽「造型師太懶了吧」、「撞成一團糗大了」、「潤娥跟韓素希的造型師是不是同一人？」引發話題。