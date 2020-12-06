馬來西亞的超人氣網紅顏妃(Gatita Yan)，經常在IG上曬出凹凸有致的身材配上撩人滿分的「18禁土味情話」，讓不少男粉絲為她為之瘋狂，在網路上狂吸230萬人追蹤。顏妃日前更新近況，換上尺度爆表的透視女僕裝令網友看得血脈噴張。

顏妃擁有超高顏值與火辣的魔鬼身材，加上自然豪放的個性，讓她在網路上人氣迅速竄升，即使大方承認自己為了愛美曾整型而遭到部分網友攻擊，依然不影響她的高人氣，甚至推出百頁全裸寫真集及各種情趣用品，成為許多男士們心中的性感女神，也成為攝影師們爭相合作的模特兒之一。

顏妃穿著風格一直都十分火辣，近日在IG上PO出貼文「Ice cream or me?」，並在照片中穿上一件白色透膚女僕裝，薄透的材質內搭胸貼及蕾絲小褲若隱若現，曼妙的身材也一覽無遺，配上她水汪汪的大眼睛，電暈一票網友。

忍不住紛紛留言「當然兩個我都想要」、「可惡！逼我怒吃冰淇淋」、「顏妃的身材真是100分」、「明明知道我選什麼還問」、「史上最困難的選擇」。