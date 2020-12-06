37歲大陸女星黃聖依因在周星馳電影《功夫》中飾演啞巴妹「阿芳」一角走紅，她靠著清新臉蛋和清純氣質晉升第一位星女郎，當年與楊冪、劉亦菲及王珞丹一起受封「大陸4小花旦」。近日，她在微博上釋出一組英倫風寫真，大秀火辣美腿。

黃聖依登上觀察類情感推理真人秀《我們戀愛吧》，她穿上一套藍色英倫風套裝，以絲綢布料穿出貴氣感，在領口和袖子都加入蕾絲高級的元素，盡顯復古優雅風，她在下半身則搭配個性短褲和馬丁靴，秀出一雙白皙皙美腿，逆齡穿搭讓她看起來絲毫不像即將奔四的熟女。

黃聖依穿上一套藍色英倫風套裝登上真人秀節目《我們戀愛吧》。（圖／摘自微博@黄圣依）

粉絲們看了一系列黃聖依美照後無一不被電暈，紛紛狂誇：「好看的黃聖依」、「衣品真強」、「哇神仙姐姐」、「造型不錯」、「腿太瘦了吧」、「不像是媽媽呀」等。

黃聖依以絲綢布料穿出貴氣感，在領口和袖子都加入蕾絲高級的元素，盡顯復古優雅風。（圖／摘自微博@黄圣依）

對於自己的愛情觀，黃聖依也寫下：「得不到回應的告白固然可惜，但為愛拼搏的勇氣令人動容，希望每個個人找到屬於自己的愛情！」一針見血的暖心發言也成功引發共鳴，「真正的愛情是相互的，姐姐說的有道理」、「希望能夠找到棋逢對手的愛情，就像姐姐和姐夫」、「感動不是心動，更不是愛情，我依很明智」。