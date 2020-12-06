葡萄牙百年皇室香氛CLAUS PORTO，以文化與價值奠定133年傳世經典，蔚為歐洲手工頂級香氛皂始祖。2020聖誕節前夕，CLAUS PORTO受寒舍集團邀請，與台北寒舍艾美酒店推出聯名企劃CLAUS PORTO X Le Meridien Taipei彩遊耶誕，聖誕節期間於飯店一樓展出由雙方攜手設計的聖誕主題裝置藝術，並攜手合作打造出獨一無二的聖誕樹，充分展現聖誕節慶氣息與品牌淵源流長的藝術性。

台北寒舍艾美酒店今年聖誕節首度邀請CLAUS PORTO合作，希望以純淨高雅的幸福感溫暖所有人。CLAUS PORTO以簡約潔淨的純白包裝設計，堆疊出高雅豐盛的聖誕樹，幸福繽紛的Azulejo圖騰藝術與艾美品牌元素結合，讓聖誕樹孕育出希望的種子。艾美識別色與繽紛幾何相互呼應，讓今年的聖誕，穿上幸福快樂的元素。

台北寒舍艾美酒店和CLAUS PORTO合作打造的聖誕樹，聖誕節期間於飯店一樓展出。（圖／品牌提供）

葡萄牙頂級香氛禮品品牌CLAUS PORTO，以精美的包裝藝術與香氣，傳遞出送禮者滿滿的祝福和喜悅，非常適合拿來做為聖誕禮物。2020聖誕節特別推出復古手工迷你香氛皂禮盒組，內含8款「Classico 復古手工香氛皂系列」復古手工迷你香氛皂，嚴選珍稀香材，描繪葡萄牙文化歷史與故事，是一款深具葡萄牙人文意義的禮品系列。

復古手工迷你香氛皂禮盒組。（圖／品牌提供）

此外還有里斯本頌歌皇家迷你香氛皂禮盒組，里斯本頌歌皇家迷你香氛皂禮盒組內含9款「Deco 波爾圖之夜香氛系列」里斯本頌歌皇家迷你香氛皂，以強烈現代性風格為創作靈感，簡約潔淨的包裝設計，述說阿茲勒赫瓷磚畫Azulejo宏偉莊嚴盛世，古典裝飾藝術，蘊藏迷人濃郁香氣，CLAUS PORTO大膽詮釋低調奢華生活方式，盡顯歐洲美好時代華麗美學，The Golden Age紙醉金迷的歡愉氛圍，一次珍藏CLAUS PORTO經典香味。

里斯本頌歌皇家迷你香氛皂禮盒組。（圖／品牌提供）

去年聖誕節造成搶購的馬卡龍香氛皂禮盒，今年推出全新組合CONFETTI五彩繽紛馬卡龍香氛皂禮盒，以馬卡龍造型香氛皂述說愛情裡的心動時刻，讓喜愛可愛繽紛的少女們心花滿溢。CLAUS PORTO以低調奢華的高雅香氣詮釋愛情，邂逅甜美可愛馬卡龍，傳達愛情裡的愛慕與思念之情。

CONFETTI五彩繽紛馬卡龍香氛皂禮盒。（圖／品牌提供）

CLAUS PORTO今年在台上市高級訂製香水，聖誕節加碼推出全新白瓷蘆葦擴香系列，同樣與知名品牌「Miller Harris 英國高級訂製香氛」品牌創辦人Lyn Harris合作，以珍稀香材為靈感，詮釋葡萄牙文化歷史的足跡，係屬奢華居家香氛系列，在家裡也能沉浸在香氛的世界中，喜愛香氛蠟燭的香粉們，還有菱紋白瓷香氛蠟燭系列可供選擇。今年冬天就用這清新的幸福香氣，點亮充滿希望、閃耀的聖誕佳節。

在擴香與香氛蠟燭系列中，DECO幾何森林香氛更是2020年CLAUS PORTO聖誕香氛主推首選，精緻包裝上的藍色和金色幾何線條，象徵葡萄牙自然、舒服的明亮氣息，清新的萊姆散發出幸福的果香與大自然的芬多精，豐盛滋養了整個心靈。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ CLAUS PORTO里斯本頌歌皇家香氛皂*1，隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/12/17

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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