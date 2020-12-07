南韓知名女星秀英，即將在本月16號推出電視劇《Run On》，與任時完、申世景、姜泰伍等人大談浪漫愛情劇令粉絲們相當期待。秀英近日也受邀出席「2020 MAMA」頒獎典禮(2020年Mnet亞洲音樂大獎)，在紅毯上以一襲大紅色深V禮服性感現身，成為全場矚目的焦點。

今年受到新冠肺炎疫情的影響，許多大型活動紛紛取消，而一年一度的亞洲音樂盛事2020 MAMA也於6日下午改由無觀眾的預錄形式進行。而受邀出席的秀英，當天穿著一件大紅色的深V禮服現身紅毯，側邊高衩至腿根的剪裁加上背部鏤空的設計，讓她凹凸有致的好身材完美呈現。

接受媒體採訪時，秀英還不忘轉一圈大秀極致曲線，令現場鎂光燈閃個不停，也在網路上成功吸引超過32萬人按讚，粉絲紛紛留言「哇賽！太美了」、「少女時代出來的果然都是女神等級」、「美到太誇張」引發話題。

秀英在女團少女時代時期便以亮麗的外表與170cm的高挑身材受到矚目，因此天生就是衣架子的她無論穿什麼，都能掀起一股帶貨熱潮，也成為不少廠商指定合作的女星之一。2017年離開少女時代後，秀英也將事業重心轉往戲劇圈發展，陸續演出電視劇《擺飯桌的男人》、《如實陳述》及電影《霹靂嬌鋒》演技備受肯定。