49歲香港女星朱茵從影30年保養得宜，過去在周星馳電影《西遊記》中飾演「紫霞仙子」一炮而紅，堪稱稱粉絲們心中的一代女神。近日，朱茵身穿一套黑色高墊肩流蘇裙出席時尚活動，再度以驚人美貌成為全場焦點。​

近日，朱茵現身GQ年度盛典，她選穿一條黑色低胸長裙，U字低領口完美秀出迷人的天鵝頸及鎖骨線，緊身的剪裁更凸顯出豐滿的上圍及纖瘦ㄦ字腰，這套禮服除了墊肩設計，袖子部分則有浮誇流蘇，最後她不忘戴上份量感十足的項鍊增添氣場，再現紫霞仙子的女神魅力。

朱茵身穿一套黑色高墊肩流蘇裙出席時尚活動，再度以驚人美貌成為全場焦點。​（圖／摘自微博@朱茵）

朱茵不僅外型姣好，勻稱體態更完全沒變，堪稱美了30年的女星，她在貼文中寫下：「每個瞬間，都是一種風情。」足見她對自己的自信，舉手投足都散發濃濃女人韻味。

朱茵不僅外型姣好，勻稱體態更完全沒變，堪稱美了30年的女星。（圖／摘自微博@朱茵）

朱茵的外貌絲毫看不出年近半百，加上穿搭品味也深受粉絲肯定，一系列減齡的絕美寫真讓眾人看了直呼：「我的女神，你永遠是落入凡間的仙子」、「天吶，歸來仍是蓉兒，女神」、「風情萬種的茵茵」 、「姐接好好看」、「女神不虧是女神」等。