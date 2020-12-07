38歲台灣女星張鈞甯是演藝圈內人氣超高的氣質女神，不僅擁有姣好臉蛋，更憑藉精湛演技在《武媚娘傳奇》、《溫暖的弦》、《如懿傳》等劇中拿下要角，目前在兩岸三地都坐擁高人氣。近日，她以一套大氣造型的登上GQ時尚盛典，尤其下半身秀出火辣神腿，前凸後翹的好身材令眾人看了直呼「噴鼻血了」。

照片中，張鈞甯身穿一套黑底白格紋的風衣外套拍攝復古寫真，深V領設計大方凸顯撩人酥胸，長裙式版型加上厚實的毛呢布料增添帥氣感，下半身則搭配過膝高跟靴，輕鬆以騎士風穿搭顯出強大的女明星氣場。

張鈞甯以一套大氣造型的登上GQ時尚盛典，下半身秀出火辣神腿展現前凸後翹的好身材。（圖／摘自微博@張鈞甯）

張鈞甯也在貼文中寫下：「2021，向前走，不回頭。」展現帥氣的人生態度。而在另一組寫真中，她則一人反串兩角，表示：「A面與B面，遇見另一個自己。」

粉絲們看了張鈞甯美照後紛紛回應：「完全就是霸道總裁的既視感啊」、「甯家人和甯一起向前走，不回頭」、「哇塞，姐姐好好看」、「姐姐好辣好帥」，更有人搞笑大讚「小哥好帥喔」。

張鈞甯身穿一套黑底白格紋的風衣外套拍攝復古寫真。（圖／摘自微博@張鈞甯）